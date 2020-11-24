Синоптики предупредили о ледяном дожде и гололеде в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В российской столице в среду, 25 ноября, ожидается небольшое похолодание, однако уже 26-ого числа температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов по Цельсию, из-за чего в городе может пойти ледяной дождь.

Согласно прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, в ночь с 25 на 26 ноября в Москве из-за смены температурного режима в Москве ожидается гололед. В связи с этим метеорологи объявили в столице государства желтый уровень погодной опасности

Завтра днем в Москве будут наблюдаться небольшие осадки, температура воздуха в столице составит от нуля до +2 градусов, а в Подмосковье – от -3 до +2 градусов. А послезавтра в мегаполисе снова прогнозируют оттепель до плюс 1-2 градусов, не исключены ледяные дожди.

Ранее в центре погоды «Фобос» предупреждали, что сильный снегопад в Москве и Московской области может продлиться еще несколько дней.