Минобороны будет бороться с «ковидом» новым дезинфекционным аэрозольным комплексом

Минобороны будет применять новый дезинфекционный комплекс для борьбы с "ковидом". Фото: Ольга Смольская/ТАСС

В Минобороны закупят новые дезинфекционные аэрозольные комплексы (КДА) для борьбы с коронавирусом. Техника поступит в войска радиационной, химической и биологической защиты.

Машины смогут обеззараживать здания и технику, а также личный состав. В период пандемии специалисты этого вида войск могут бороться с инфекцией как в России, так и за рубежом.

Закупки КДА уже ведутся, а применять их будут не только в военных, но и в гражданских целях. Для это власти должны сделать соответствующий запрос.

Как рассказали газете «Известия», КДА выполнен на шасси КамАЗ-53501. Машина способна обрабатывать за час 56 единиц техники или до 90 кв.м. поверхности зданий в минуту. А с помощью крана-манипулятора, есть возможность дезинфицировать стены и потолки, высотой до нескольких метров.

Сообщается, что комплексы уже применяются на некоторых аэродромах Минобороны.

- Подобные машины применяют достаточно давно, но в текущей ситуации они оказались особенно востребованы, — рассказал военный эксперт Виктор Мураховский. — Изначально они предназначены для дегазации, дезактивации и дезинфекции людей, техники, зданий, оборудования и т.д. их используют на объектах, где противник применил химическое или бактериологическое оружие.

Ранее эксперт рассказал, как пандемия изменила жизнь в России и повлияла на медицину, сообщает ФАН.