Минобороны рассказало о лабораторных исследованиях вакцины от коронавируса
В ведомстве отметили хорошую переносимость потенциальной вакцины
Минобороны рассказало о результатах лабораторных исследований вакцины от коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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Лабораторные исследования потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции позволяют с уверенностью говорить о ее безопасности и хорошей переносимости. Такое заявлении седлали в Минобороны России
ИСТОЧНИК KP.RU
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