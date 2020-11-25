Российские пранкеры разыграли премьер-министра Канады

Джастин Трюдо Фото: REUTERS

Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, известные под именами Лексус и Вован, решили разыграть премьер-министра Канады Джастина Трюдо, и дозвонились до него от имени шведской экологической активистки Греты Тунберг.

От имени правозащитницы они попросили у главы канадского кабмина повлиять на НАТО, а также Вашингтон и лично американского президента Дональда Трампа, чтобы избежать военных конфликтов, кроме того пригласила премьера вступить в закрытое сообщество для политических лидеров под ее предводительством.

«Я создам клуб для президентов и глав государств, которые поддерживают меня. Мировые правила должны измениться. Вы управляете большой страной, у вас есть влияние и власть. Вы можете повлиять на любого и вступить в наш клуб», - заявила «Гретта».

Трюдо в свою очередь заявил, что не готов вступить в закрытое сообщество после одного разговора, но сообщил, что подумает о решении после того, как активистка расскажет ему все подробности и точное предназначение клуба.

Пранкеры также попросила Трюда позаботиться о герцоге Сассекском принце Гарри, который переехал в Канаду. «Гретта» отметила, что он «хороший парень», но его жена «часто манипулирует им».

Запись разговора доступен на YouTube-канале Vovan222prank.

Напомним, в октябре пранкер рассказал о беседе с парламентом Дании под видом Тихановской