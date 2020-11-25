Суд в Нидерландах отказался рассматривать ходатайства защиты по MH17

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голландский суд отклонил ходатайства защиты обвиняемого Олега Пулатова о расследовании альтернативных версий крушения самолета в Донбассе, следовавшего рейсом MH17, сообщили в суде.

Председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс сообщил, что «данное ходатайство должно быть отклонено». Судья принял такое решение, потому что прокуратура должна доказать основную версию событий. Если ей не удастся это сделать, обвиняемого автоматически оправдают.

«Перед стороной защиты не стоит задача доказать правильность альтернативных сценариев произошедшего», - сказал судья на слушаниях в среду.

Единственная задача адвокатов – доказать, что предъявленные их подзащитному обвинения лишены оснований, пишет «Интерфакс». Судьи упрекнули защиту в том, что они сделали много запросов на дополнительные расследования с опозданием.

Чем позже подается запрос, тем более строгие критерии для того, чтобы он был одобрен судом, потому что он не заинтересован в затягивании процесса.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.