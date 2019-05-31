Малайзийский премьер-министр: Ракета, сбившая MH17, могла быть с Украины

Как сообщает портал Malay Mail, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил сомнение в официальной версии гибели «Боинга» рейса MH17 «Малайзийских авиалиний». Напомним, 17 июля 2014 года авиалайнер с почти тремя сотнями людей на борту был сбит над Донбассом, следуя из Амстердама в Куала-Лумпур. За трагедией немедленно последовала грандиозная антироссийская кампания в западных СМИ, без какого-либо расследования обвинивших в уничтожении «Боинга» вооружённые силы Новороссии и Москву.

Почти к тем же выводам, только уже «научно обоснованным», пришла и международная следственная группа: якобы самолёт был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук» с территории ДНР. Однако теперь первое лицо ключевой страны-участницы дела сомневается в подобном вердикте:

— Это не обязательно может быть ракета, запущенная Россией, — полагает Махатхир Мохамад. — Они [Запад и Украина] обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине.

(Тут следует пояснить, что подобные ракеты производились в Долгопрудном под Москвой, однако после распада СССР они вместе с прочими вооружениями, оказавшимися в независимой Украине, достались последней; это и имеет в виду премьер).

— Российские военные знали бы, что это пассажирский самолёт; не думаю, что высокодисциплинированная часть взяла бы на себя ответственность за такое.

В заключение Махатхир Мохаммад заявил, что международная следственная группа «концентрируется на попытках привязать вину к России», а также посетовал, что Малайзую безосновательно не допускают к расследованию.

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