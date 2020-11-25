Греческий танкер подорвался на мине в Красном море

Нефтяной танкер Agrari шел под мальтийским флагом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У берегов Саудовской Аравии на мине подорвался нефтяной танкер Agrari, который шел под мальтийским флагом. При этом судно принадлежит греческой компании-оператору.

«Танкер Agrari стал объектом атаки, источник которой неизвестен. Удар пришелся на один метр выше ватерлинии, и судно получило пробоину», - сообщил оператор судна.

Экипаж не пострадал и сейчас находится в безопасности. Власти Саудовской Аравии заявили, что, скорее всего, мина предназначалась саудовским кораблям, и ЧП стало причиной длительной войны с йеменскими повстанцами, потому что удар был нанесен у границы с Йеменом, передает агентство Associated Press.

Прежде чем признать факт ЧП на судно для осмотра пробоины поднялись чиновники из Саудовской Аравии. Позднее они сообщили, что подобные атаки со стороны йеменских повстанцев несут «серьезную угрозу безопасности в море».

В январе 2020 года в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов во время ремонта загорелся нефтяной танкер. Он находился в 40 километрах от побережья.