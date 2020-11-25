За нарушение устойчивости Рунета будут выписывать миллионные штрафы

За плохой интернет провайдеры будут платить штрафы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российское правительство поддержало законопроект, предусматривающий выплату миллионных штрафов за нарушение требований по устойчивости российского сегмента интернета.

Интернет-провайдеры теперь обязаны будут заплатить один миллион рублей, если попадутся на нарушениях. Предусмотрено наказание и за повторное нарушение.

Документ разработан комитетом по информационной безопасности. Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Боярский и Александр Хинштейн.

Необходимость подобного закона объясняется необходимостью стабильной работы интернета в России, сообщило РИА «Новости».

В марте 2020 года Минцифры должно было провести учения по обеспечению безопасности российского интернета. Но назначенные на 20 марта работы были отменены из-за усиления мер профилактики распространения коронавируса.

15 января Минкомсвязь России утвердила в приказе на 2020 год график учений по обеспечению устойчивой и безопасной работы Рунета. Они должны были пройти в марте, июне, сентябре и декабре.