Лавров призвал США впредь избегать "авантюр" на Ближнем Востоке

Лавров призвал Вашингтон избегать "авантюр" на Ближнем Востоке Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что руководству США следует впредь избегать "авантюр" на Ближнем Востоке, поскольку они несут угрозу всему региону.

Глава российского МИД также подчеркнул, что вмешательство Вашингтона "не сделало жизнь лучше" ни в Ираке, ни в Сирии, ни в Ливии.

- Лишь создало проблемы, которые граждане этих стран, соответствующие политики, правительства вынуждены теперь преодолевать, - добавил Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.