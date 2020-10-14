Лавров: США - ярчайший пример главенства империй в мире

Сергей Лавров оценил перспективы отношений с Японией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полицентричный мир формируется не между 193 государствами, а между крупными игроками - постоянными членами Совета безопасности ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

- Именно империи имеют будущее в современном мире, учитывая, что слишком малые страны не могут состязаться с крупными странами. <...> США по мере распространения влияния, настырного и агрессивного, будь то это в Афганистане, в Ираке, это ярчайший пример, - заявил глава МИД России в интервью главным редакторам радиостанций "Комсомольская правда", Владимиру Сунгоркину, "Sputnik" Маргарите Симоньян и "Говорит Москва" и Роману Бабаян.

Лавров также указал что ни в одной стране, где США пытались создать демократическое государство, этого не получилось.

- Добрались до Ирака и страны нет. Ливия - разбомблена страна при поддержке Франции. Но нигде не установилась демократия или покой. Я думаю, что многосторонность должна быть направлена на организацию взаимодействия, притирку, поиск компромиссов между ключевыми центрами мира, - отметил министр.

Отвечая на вопрос Маргариты Симоньян о том, какие дальнейшие отношения будут выстроены между Россией и Японией, глава МИД сказал, что "только полноценное партнёрство может вывести отношения на качественно новый уровень".

- С Японией уже были контакты между новым премьером и президентом Путиным. Японского премьера поздравили. Они общались по телефону уже. Но уже ощущаю, что японские коллеги говорят о преемственности во всех областях, - ответил Сергей Лавров.