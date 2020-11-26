Вандалы в Литве осквернили братское кладбище советских воинов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестные в Литве снова осквернили памятник советским воинам, освобождавшим республику от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В этот раз от действий вандалов пострадало братское захоронение советских солдат в городе Обяляе Рокишкского района.

Об осквернении сообщила агентству Sputnik Литва литовская ассоциация военной истории «Забытые солдаты». По ее данным, негодяи свастику облили могильные плиты красной краской и нарисовали на памятном камне.

Отмечается, что сейчас поисковики ассоциации объезжают захоронения советских воинов, приводят их в порядок, убирают листья, оценивают состояние могил. Во время такого рейда они и обнаружили осквернение братского кладбища в Обяляе.

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай в Литве. Например, как писал сайт kp.ru, в начале сентября вандалы надругались над памятником красноармейцам, установленным на кладбище в городе Жежмаряй Каунасского уезда.