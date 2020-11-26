Поляков насмешил инцидент с нарушившим границу России американским эсминцем

Американский эсминец «Джон Маккейн» нарушил границу России Фото: REUTERS

Поляков насмешил инцидент с американским эсминцем «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого, который на днях заплыл в территориальные воды России, однако его развернул большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов».

Так, читатели польского издания Interia отмечают, что «демонстрация силы» получилась «слабоватой», поскольку американцы, реагируя на «бесправное» требование россиян, сразу же дали задний ход.

«Вошли в чужой двор и сразу же вышли. Почему, если они считают, что у них было право там находиться?» – написал один из комментаторов.

Другой резонно указал, что «если бы нечто подобное сделали россияне, это назвали бы провокацией», третий посоветовал «топить этих бандитов», которые «лезут в чужие воды не в своем полушарии».

«Риторический вопрос: это последние конвульсии Трампа или жесткое вступление в игру Байдена?» - поинтересовался еще один читатель.

Напомним, как писал сайт kp.ru, получив от экипажа российского судна предостережение по международному каналу связи, «Джон Маккейн» сразу вернулся в нейтральные воды и больше не предпринимал попыток нарушить границы России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наш «Виноградов» готов был таранить американского «Маккейна», нарушившего границы России

Эсминец США залез на 2 километра в территориальные воды РФ (подробности)