Бывший врач Марадоны заявил, что футболиста не лечили должным образом

Диего Марадона Фото: EAST NEWS

Альфред Кахе, бывший врач Диего Марадоны, заявил, что легендарного аргентинского футболиста не лечили должным образом. Более того, в последние дни своей жизни спортсмен прибывал в глубокой депрессии.

Кахе заявил, что с Мародой должен был постоянно находиться врач. По его словам, в ситуации со знаменитым футболистом было два важных аспекта: «во-первых, операция была логичной или нелогичной; во-вторых, сердечно-сосудистое обследование не было проведено полностью».

Напомним, легендарный футболист ушел из жизни в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет. В начале этого месяца, на следующий день после своего юбилея, он поступил в больницу с обезвоживанием и для медицинского обследования, однако проблемы со здоровьем оказались серьёзнее. У него обнаружили гематому в головном мозге, медики сделали ему операцию, но спортсмен умер уже через две недели. Как писал сайт kp.ru, по предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ.