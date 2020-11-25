Падающая звезда: от чего умер Диего Марадона

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года Фото: REUTERS

Футбольный мир в шоке. Умер кудесник мяча Диего Марадона. Совсем недавно мы отмечали его 60-летие, после которого он попал в больницу с гематомой на голове. Где он получил такую травму, не сообщалось, зато все аргентинские, да и мировые СМИ, подробно описывали его состояние.

Марадону перевели из частной клиники в больницу Буэнос-Айреса, где ему сделали операцию на мозге. Казалось, что все обошлось. Футболист после анестезии на следующий день пришел в себя и даже шутил. А уже на третий день вновь стал рваться на стадион Ла-Плата, где он работал тренером. Но его лечащий врач Леопольдо Луке, который оказался нейрохирургом и сам присутствовал при операции, не спешил выписывать пациента.

Гематома, от которой умер Марадона Фото: Рушан КАЮМОВ

И все же после 8 дней пребывания в больницу врачи согласились перевести футболиста на амбулаторное лечение в частный дом, чтобы за ним могли поочередно ухаживать все три его дочери. Марадона страдал абстинентным синдромом, и надо было следить так, чтобы он вновь не сорвался в штопор. Известно, что кроме того Диего уже несколько раз лечился на Кубе от наркотической зависимости и несколько раз попадал в больницу с различными осложнениями.

В последние дни, как пишут аргентинские газеты, его семья и окружение заметили, что Марадона "очень обеспокоен и нервничает", поэтому вновь появилась идея перевезти его на Кубу для реабилитации. Но беда подкралась с другой стороны - в этот раз не выдержало сердце.

Легендарный Пеле, с которым Марадона соперничал за звание лучшего футболиста мира всех времен, сказал, что потерял своего большого друга.

Марадона и Пеле Фото: REUTERS

«Когда-нибудь мы сыграем с ним на небесах», - сказал Пеле, который старше Марадоны на 20 лет.

Папа Римский Франциск, который в свое время принимал и благословил Диего Марадону, прочел молитву за упокой его души.

Папа Римский Франциск и Марадона Фото: EAST NEWS

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