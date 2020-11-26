Всероссийские проверочные работы в 2021 году могут перенести на осень

Рособрнадзор предложил провести всероссийские проверочные работы (ВПР) осенью в начале учебного года 2021-2022, если эпидемическая ситуация в стране будет сложной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рособрнадзор предложил провести всероссийские проверочные работы (ВПР) осенью в начале учебного года 2021-2022, если эпидемическая ситуация в стране будет сложной. Пока они запланированы на весну 2021 года.

«Расписание проведения ВПР в школах в 2021 году будет определено в зависимости от эпидемиологической ситуации. Планируется их проведение весной, в конце текущего учебного года», - сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Проверочные работы будут выполняться учениками на компьютерах. Главная цель – оценка навыков, важных для цифровой экономики, отметили в Рособрнадзоре.

Также в следующем году первый раз пройдут итоговые контрольные во всех техникумах России. Учащиеся напишут работу по профильному предмету и контрольную, проверяющую уровень общеобразовательной подготовки.

В четверг огласили предварительные итоги ВПР 2020 года. По данным ведомства, результаты в этом году несколько снизились, «сохраняются проблемы с объективностью проведения проверочных работ» в некоторых школах, хотя общее количество таких школ сокращается, добавила пресс-служба Рособрнадзора.