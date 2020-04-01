2020-04-01T15:29:38+03:00
Общество

Всероссийские проверочные работы в школах из-за коронавируса могут провести онлайн

Ученики смогут решить задания дома и отправить педагогу на проверку
Ксения КОНЮХОВА
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Окончательного решения, в каком виде проводить проверочные работы онлайн, в Рособрнадзоре пока не принимают.Окончательного решения, в каком виде проводить проверочные работы онлайн, в Рособрнадзоре пока не принимают.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Школьники смогут написать итоговые проверочные работы на дому. Такую возможность допустил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. Напомним, раньше Рособрнадзор уже перенес сроки начала экзаменов в 9-ом и в 11-ом классе.

- На текущий момент материалы Всероссийских проверочных работ (ВПР) уже направлены в школы, - рассказал Анзор Музаев. – Каждая школа может провести ВПР в любой день до конца учебного года, тогда, когда они сочтут своих детей готовыми. Однако, эти рекомендации выстроены в соответствии с текущей ситуацией по карантину и уровнем распространения инфекции. В принципе, мы рассматриваем вариант проведения ВПР в дистанционной форме – ученики получат задания, решат их и передадут учителю на проверку.

Окончательного решения, в каком виде проводить проверочные работы, в Рособрнадзоре пока не принимают – всё зависит от того, как события будут развиваться дальше. Поэтому в ведомстве и разрабатывают разные сценарии:

- Мы понимаем, что при дистанционном проведении ВПР будут проблемы с объективностью, - уточняет Анзор Музаев. – Но мы не собираемся делать какие-то рейтинги по этим итогам или принимать суровые меры – нам важнее, что школьники познакомятся с заданиями и требованиями федерального уровня по каждому предмету. Наиболее честные ученики сделают эту работу сами, без помощи родителей и репетиторов. И эти работы важны, в первую очередь, для самого ребёнка, чтобы он лучше понимал уровень своих знаний. А не для оценки в дневнике.

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Всероссийские проверочные работы в школах из-за коронавируса могут провести онлайн

Ученики смогут решить задания дома и отправить педагогу на проверку (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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