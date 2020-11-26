Собянин заявил, что планов закрывать Москву нет

Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал слухи о «закрытии» столицы на фоне распространения коронавирусной инфекции, и заявил об отсутствии таких планов.

«Слухи ходят словно мухи, таких планов нет», - заявил глава города, также отметив, что закрывать общественный транспорт в столице в новогоднюю ночь пока не планируется.

При этом градоначальник обратил внимание на прирост числа инфицированных коронавирусом в столицы за последнюю неделю.

«Самое неприятное, что последние мы видим опять видим большую динамику прироста госпитализаций и выявленных больных. Думаю, большое значение будет и за сегодняшний день», - заявил московский мэр, особенно отметив напряженную работу врачей.

При этом, как писал сайт kp.ru, Собянин заявил, что пока система здравоохранения Москвы справляется с коронавирусом, но заявил, что ситуация становится «все напряженнее с каждым днем».