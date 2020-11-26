Собянин: система здравоохранения Москвы справляется с пандемией

Московский мэр Сергей Собянин сообщил, что пока система здравоохранения города справляется с пандемией, но ситуация остается напряженной. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Московский мэр Сергей Собянин сообщил, что пока система здравоохранения города справляется с пандемией, но ситуация становится «все напряженнее с каждым днем». Он отметил, что в столице число госпитализированных с COVID-19 больше, чем количество выписанных.

«Говорить, что коронавирус стал более безопасным и менее коварным, нельзя, не надо верить в эти басни», - подчеркнул мэр.

Столичные медики надеялись, что тяжесть заболевания осенью будет полегче, но это не так, рассказал Собянин. Однако закрывать Москву пока не планируют.

Он призван не запасаться лекарствами без назначения врача. Тем более именно от коронавируса препараты все равно выдают только по назначению, причем бесплатно. Дефицита в Москве на них нет. Что касается нехватки в целом по России, она будет ликвидирована в течение нескольких недель, цитирует мэра РИА "Новости".

Ранее в беседе с KP.RU производители и эксперты объяснили, почему лекарства от коронавируса такие дорогие, откуда взялась такая цена.