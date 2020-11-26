К 2021 году в РФ будет газифицировано 71,4% страны

«Газпром» планирует уже в следующем году добиться уровня газификации российских регионов в районе 71,4%, а к началу 2026 года дойти до 74,7%. Фото: Shutterstock

«Газпром» планирует уже в следующем году добиться уровня газификации российских регионов в районе 71,4%, а к началу 2026 года дойти до 74,7%. Это произойдет при условии строгого выполнения соответствующих программ .

При этом темпы в сельской местности в 2,6 раза превысят показатели в городах, сообщили в компании. За последние пять лет уровень газификации в стране вырос на 5,2%.

По предварительным данным, с 2016 года по конец 2020 года будет построено 9,83 тысячи километров газопроводов и обеспечены условия для подачи газа в 1358 населенных пунктов.

В организации отметили, что на новый пятилетний период — 2021–2025 годы программы будут подписаны с 67 регионами.

«Документы предполагают значительное увеличение объемов строительства. В частности, в зоне ответственности «Газпрома» — сооружение 24,4 тысячи км газопроводов, создание условий для газификации 3632 населенных пунктов», - говорится в релизе.

В компании добавили, что при условии строго выполнения программ, к 2026 году этот показатель достигнет отметки в 74,7%. Кроме того в 35 регионах будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о стоимости российской газификации. По оценкам министра, для этого необходимо почти два триллиона рублей.