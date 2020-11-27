Назвали возможные сроки поставки российской вакцины в Венгрию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россия может начать поставки вакцины от коронавирусной инфекции в Венгрию в декабре текущего года.

Как передает агентство Bloomberg, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна получила документацию по российской вакцине от коронавируса.

Кроме того, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что венгерские эксперты приедут в Россию для оценки производства вакцины от коронавируса на следующей неделе.

«Российская сторона с удовольствием примет специалистов из Венгрии, чтобы познакомить их с работой лабораторий и производственной части», – заявил глава Минздрава России, выступая на брифинге в Будапеште.

Напомним, Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая получила образцы российской вакцины от коронавируса для исследования. Позже Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе. Российским препаратом заинтересовалась Германия и рассчитывает открыть его производство на свое территории.