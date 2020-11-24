Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает открыть производство вакцины «Спутник V» в Германии. Фото: EAST NEWS

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает открыть производство вакцины «Спутник V» в Германии. Также на этой неделе в Москву приедет делегация из Франции, с которой будет обсуждаться аналогичный вопрос, сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Работаем с большим количеством европейских стран, возможно, будем производить нашу вакцину и в Германии», - сказал он в эфире «Россия 24».

Глава РФПИ сообщил, что Венгрия является одной из первых европейских стран, проявившей интерес к «Спутник V».

Фонд обратился в Европейскую медицинскую ассоциацию с заявкой на одобрение российского препарата для использования в ЕС.

В Южной Корее выпустят 150 миллионов доз этой вакцины, в Индии – еще 300 миллионов. В Аргентину будет поставлено 25 миллионов доз российской вакцины.

Детали планов России по поставкам будут озвучены в декабря-января, уточнил Кирилл Дмитриев.

Первые поставки из РФ за рубеж будут организованы уже в январе 2021 года.