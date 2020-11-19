Первая страна ЕС получила образцы российской вакцины от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Венгрию прибыли первые образцы российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для исследования. Об этом сообщил глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто

«В Будапешт доставлен образец вакцины российского производства. Теперь на очереди венгерские эксперты, можно приступить к исследованию, чтобы принять максимально обоснованное решение», - написал министр в Facebook.

Таким образом, Венгрия стала первой страной Европейского Союза, получившей российскую вакцину.

Напомним, ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер предупредил Будапешт, что Евросоюз осуществит административные меры в отношении Венгрии, если страна приобретет вакцину от коронавирусной инфекции у России. Он пояснил, что если государство является участником ЕС, то при покупке препарат должен соответствовать стандартам качества союза и пройти процедуру сертификации на его рынке.