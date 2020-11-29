Врач сказала, о чем сигналит ломота в теле без температуры Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Человеческий организм испытывает массу различных состояний - от ощущения зубной боли, до внезапной сонливости. Все они указывают на ту или иную причину проявления этого процесса. О том, чем может сигналить ломота в теле без температуры для человека, kp.ru рассказала врач аллерголог-иммунолог высшей категории, кандидат медицинских наук, член Всемирной аллергологической организации (WAO) Ксения Бочарова.

По мнению специалиста, речь может идти о аутоиммунном ревматическом заболевании.

- Причиной ломоты, в частности, может быть ревматоидный артрит. Это аутоиммунное ревматическое заболевание пока неизвестной этиологии. Оно характеризуется эрозивным артритом (синовитом) и системным воспалительным поражением внутренних органов, - объяснила доктор.

Бочарова добавила, что причина этой болезни не выяснена учеными. Но есть определенные факторы, которые служат "пусковым моментом": инфекции, переохлаждение, травмы, длительное пребывание на солнце и стресс.

- При ревматоидном артрите утром у пациента появляется ощущение скованности в суставах (как будто вы надели тугие кожаные перчатки и не можете согнуть кисть в кулак), продолжительностью более 1 часа. Симптомы держатся более 3-6 недель, беспокоят ежедневно и не проходят после приема обезболивающих и противовоспалительных препаратов, - рассказала врач аллерголог-иммунолог высшей категории.

В случае проявления указанных симптомом необходимо скорее обратиться за помощью к врачу-ревматологу – он назначит анализ крови, а затем соответствующее лечение.

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