Последние новости на утро 29 ноября 2020: Биолог предупредила о странном последствии коронавируса

Важные новости утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости на утро 29 ноября 2020 года: Биолог предупредила о странном последствии коронавируса. По словам главного научного сотрудника медико-генетического научного центра РАН Анчи Барановой, из-за пандемии covid-19 снизился уровень рождаемости. Так, в США уже сокращение достигает 10-15 процентов, хотя с начала эпидемии прошло меньше года. При этом, специалист не исключает, что спад рождаемости может быть связан с несвоевременной регистрацией родителями новорожденных детей.

Британские ученые оценили данные о российской вакцине "Спутник V". Исследователи изучили информацию о сыворотке и уровень ее эффективности. Считается, что "это полезная вакцина" в борьбе с covid-19.

В Лондоне полиция задержала 155 протестующих. Участники акции были задержаны в Гайд-парке, а также на центральной торговой улице Оксфорд-стрит и недалеко от вокзала Кингс-Кросс.

Дональд Трамп может принять участие в политической гонке за пост президента США в 2024 году. Ожидается, что он, вероятнее всего, сделает заявление в день вступления в должность объявившего о своей победе демократа Джо Байдена.

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на инцидент с убийством иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он считает, что преступление не приведет к началу войны, а ответ Ирана на преступление, скорее всего, не будет демонстративным.