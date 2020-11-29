Военные медики из России прибыли в Степанакерт для оказания помощи населению Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые подразделения российского медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа прибыли в Степанакерт, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь местным жителям. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщило Министерство обороны России.

Военные медики прилетели в армянскую столицу из Хабаровская на самолетах ИЛ-76, а затем отправились в центре Карабаха.

- Подразделения совершили суточный 300-километровый переход на технике в составе колонны из Армении в Карабах. Колонну медиков сопровождали российские миротворцы и военная полиция, - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что в составе первого подразделения более 60 медицинских экспертов: военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Они организуют специальный медицинскую пункт, где разместят необходимое оборудование для оказания помощи населению.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера из Еревана в Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России для оказания помощи местному населению.