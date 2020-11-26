Дополнительная группировка российских спасателей прибыла в Степанакерт Фото: REUTERS

Дополнительная группировка МЧС РФ прибыла из Еревана в Степанакерт для оказания помощи местному населению. Об этом сообщили в штабе оперативной группы ведомства в Нагорном Карабахе.

«В Нагорный Карабах прибыла сводная группировка МЧС России», - сообщил представитель опергруппы.

В ведомстве уточнили, что сводная группа состоит из спасателей Ногинского и Тульского спасцентров, центра «Лидер», а также представителей центрального аппарата МЧС и специалистов Министерства энергетики.

Напомним, что по условиям соглашения, заключенного главами России, Армении и Азербайджана 9 ноября, военные действия в районе Нагорного Карабаха полностью прекращены с 10 ноября. При этом в регион введены российские миротворцы, а стороны обменялись пленными, раненными и убитыми. Как писал сайт kp.ru, по данным Минобороны России, свыше двух тысяч беженцев возвращаются ежедневно в свои дома в Нагорном Карабахе.