Доктор Мясников назвал способ избежать новой эпидемии смертельного вируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил о вероятности наступления серьезных эпидемий с большим уровнем смертности, и призвал ученых со всего мира объединиться для создания универсальной вакцины.

В своём Telegram-канале доктор напомнил о начавшемся сезоне гриппа, и отметил, что людям угрожают сразу несколько штаммов заболевания.

«Как пишут вирусологи: серьёзная эпидемия в паре мутаций от нас! (Первая — переход от животных к человеку, вторая — от человека к человеку). В том же Китае первая мутация от птиц и свиней регистрируется постоянно, до беды один шаг!», - отметил он.

По словам Мясникова, пандемия коронавирусной инфекции показала, что для разработки эффективной вакцины требуются усилия всего мира. Он указал на то, что у COVID-19 уровень смертности не высок, однако отметил, что если придёт вирус со смертностью 35-40 процентов, то к моменту появления вакцины погибнут уже десятки миллионов людей.

«Я к тому, что нужно сейчас сконцентрировать силы всех учёных именно на создании такой вакцины! Обеспечить любыми деньгами, средствами», - добавил он.

Напомним, накануне о вспышках птичьего гриппа в Европе заявили власти Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Норвегии и Нидерландов, где начали уничтожать куриц. Власти японской префектуры Кагава на острове Сикоку приняли решение уничтожить 845 тысяч кур из-за двух новых вспышек заболевания. В Японии уже погибли люди.