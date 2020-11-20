В Японии уничтожат 845 тысяч кур из-за двух вспышек птичьего гриппа

Первый случай заражения птичьим гриппом на птицеферме в Митоё был выявлен в начале ноября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти японской префектуры Кагава на острове Сикоку приняли решение уничтожить 845 тысяч кур из-за двух новых вспышек птичьего гриппа с высокой патогенностью. В четверг, 19 ноября, анализы подтвердили, что куры, погибшие на двух фермах, были заражены птичьим гриппом, сообщает агентство Kyodo.

В начале ноября был выявлен первый случай заражения на птицеферме в городе Митоё, владельцам которой пришлось уничтожить более 330 тысяч кур. Затем власти запретили продавать птицу со всех ферм в радиусе 10 километров от Митоё. Сейчас в городе зафиксировано уже шесть случае заражения, и ещё один в городе Хигасикагава.

Поставки птицы, яиц и мяса птицы из Японии в Россию запрещены с 11 ноября. Также ограничен ввоз кормовых добавок для птиц.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, власти Дании приняли решение уничтожить всех норок на всех зверофермах в стране из-за заражения животных коронавирусом. Через неделю министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Могенс Енсен признал это решение ошибкой, и истребление популяции норок было остановлено. К тому моменту из 14-17 миллионов животных было убито 2,4 миллиона.