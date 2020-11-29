Президент Армении заявил о необходимости создать новое правительство и изменить конституцию

Армен Саркисян Фото: REUTERS

Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости формирования в стране нового правительства национального единства, проведения выборов, а также референдума по изменению конституции. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«В любой стране, где произошла такая большая трагедия, есть решение. Правительство, которое привело к этому, должно уйти», - заявил президент в ходе встречи с представителями российской армянской общины во время частного визита в Россию, комментируя итоги военных действий в Нагорном Карабахе.

Саркисян отметил, что, если политический деятель силен, то он может потом вернуться. «Прошлые выборы были 2,5 года назад, когда страна была совершенно другой, сейчас мы живем в другой стране», - отметил он.

По его словам, досрочные выборы и временное правительство национального единства является цивилизованный путем решения сложившихся в стране проблем. Он выразил предпочтение технократическому правительству.

Кроме того, глава государства отметил, что должен быть проведён референдум для изменения конституции Армении, в которой «должен быть баланс между парламентом, правительством и институтом президентской власти».

Напомним, 10 ноября вступил в силу договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабахе. После заявлений о договоренностях недовольные соглашением в тот же день вышли на улицы Еревана. Как писал сайт kp.ru, протестующие ворвались в здание правительства Армении, и выломали окна. Оппозиция требует отставки премьер-министру страны Никола Пашияна.