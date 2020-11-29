Малышева рассказала о простом способе профилактики коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сосательные таблетки и спреи для горла, которые содержат хлорид цетилпиридиния помогут минимизировать риск заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Такой способ профилактики заболевания назвала врач и телеведущая Елена Малышева.

«Если ты берёшь и рассасываешь эту таблетку, как я сейчас сделала, как говорится, выходи», - сказала телеведущая в эфире программы «Здоровье» на Первом канала.

Приглашенный эпидемиолог Александр Горелов уточнил, что в данном случае слюнная железа является одним из органов, где активно размножается вирус, поэтому применение специальных средств с цетилпиридиния хлоридом способно «убить» коронавирус на шесть часов. Специалист отметил, что подобное исследование было проведено в Сингапуре.

Напомним, ранее Малышева рассказала о популярной специи, которая способна защитить от коронавирусной инфекции. Она и врач-иммунолог Андрей Продеус сообщили, что черный перец содержит пиперин, способный блокировать действие частиц COVID-19, отвечающих за проникновение в организм человека.