Названы сферы, где зарплаты выросли вопреки пандемии

Названы сферы, где зарплаты выросли в пандемию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2020-й год снизил зарплаты россиян. Те, кто работают лишились части дохода, а те, кто только ищут работу, могут претендовать изначально на меньший уровень оплаты труда.

Однако в некоторых сферах, благодаря пандемии, наблюдается рост. За осень показатели выросли сразу по нескольким направлениям.

Ежемесячный темп роста предлагаемых зарплат составил 0,6%. Такие данные озвучила руководитель службы исследований сервиса по поиску работы hh.ru Мария Игнатова.

- Только в октябре фиксировался существенный рост зарплатных предложений. В этот же период конкуренция на рынке труда стабилизировалась и окончательно достигла своих «допандемических» значений, — отметила эксперт в беседе с «Ридус».

Области, где выросли зарплаты с января по октябрь:

Домашний персонал +1,3% ( с 41 774 до 46 297 руб),

Наука и образование +0,7% (с 39 158 до 41 150 руб),

Госслужба + 0,4% (с 42 777 до 44 035 руб),

Службы безопасности + 0,4% (с 43 537 до 45 048 руб).

Еще 0,3% в месяц прибавили сферы закупок, инсталляции и сервиса, юридических услуг, строительства и недвижимости.

- Остальные направления показывают нулевой прирост, либо вовсе отрицательную динамику, - заключила эксперт.