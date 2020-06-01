Зарплата 40% жителей России снизилась во время пандемии

1 Июнь 2020 2020-06-01T06:05:29+03:00

Больше всего сократились выплаты в сфере строительства, торговли и обслуживания

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Заработная плата около 40 процентов жителей России из-за пандемии коронавирусной инфекции сократилась. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на данные опроса НИУ ВШЭ.

В исследовании приняли участие более пяти тысяч респондентов из различных российских регионов. Эксперты отметили, что около 10 процентов из них потеряли работу из-за эпидемии и введенных ограничений, а около 30 процентов респондентов заявили, что из-за коронавируса работы лишился кто-то из членов семьи.

20% опрошенных россиян лишились премией и бонусов, 7% рассказали о задержках выплаты заработной платы после начала пандемии. При этом каждый пятый участник опроса сообщил об отсутствии каких-либо негативных изменений в оплате или условиях труда.

Заметнее всего заработная плата сократилась у работников из наиболее пострадавших областей: строительства, торговли и сфере обслуживания. Негативная динамика в данных областям находится на уровне 65-75 процентов. Среди самозанятых заработки уменьшились у 75% опрошенных, а у сотрудников крупных и средний предприятий – у 48 процентов.

Изменения коснулись также и рабочего графика россиян: 11 процентов опрошенных заявили, что были переведены на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Малые предприятия прибегали к переводу персонала на неполную занятость в 1,5 раза чаще, чем остальные. 13 процентов опрошенных жителей страны были отправлен в отпуск за свой счет с частичной компенсацией со стороны организацией. Примерно 16% сотрудников вовсе сообщили, что трудятся больше, чем до пандемии.

Как ранее писал сайт kp.ru, правительство ввело несколько мер поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, уже с июня этого года самозанятые жители России смогут вернуть налог, уплаченный ими за 2019 год. При этом, деньги поступят им на банковский карты автоматически, оформлять какие-либо документы не нужно.

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ИСТОЧНИК KP.RU