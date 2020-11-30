Как формируется иммунитет к коронавирусу, рассказала иммунолог Фото: Олег ЗОЛОТО

Для эффективной защиты организма человека от коронавирусной инфекции необходим клеточный иммунитет. Он формируется благодаря так называемым «клеткам памяти». Об этом рассказала доктор медицинских наук, клинический иммунолог Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России Наталья Калинина.

Врач объяснила, что «клетки памяти» возникают после иммунного ответа на перенесенное заболевание.

- Со временем любой иммунный ответ ведет к образованию «клеток памяти». При этом выявить клеточную резистентность сложнее, чем антитела G или M, которые показывают тесты на коронавирус, - объяснила Наталья Калинина в интервью Ura.ru. Иммунолог отметила, что такой иммунитет также труднее укрепить.

Напомним, что длительный иммунитет против коронавирусной инфекции способна сформировать эффективная вакцина от заболевания. Так в министерства здравоохранения России говорили, что отечественный препарат «Спутник V» способен создать иммунитет, которые будет держаться примерно два года.