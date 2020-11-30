Представитель ВОЗ в России рассказала, возможно ли окончание пандемии в ближайшие месяцы

Представитель ВОЗ заявила, что окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшие месяцы не стоит ожидать окончания пандемии коронавируса, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, отметив, что победа над распространением COVID-19 - это долгий путь.

Вуйнович также сообщила в интервью ТАСС, что общество должно научиться с вирусом, "а не позволять ему управлять нашей жизнью".

Представитель ВОЗ также отметила, что окончание пандемии может наступить только в случае достаточного уровня иммунитета при вакцинации и адаптации поведения людей.

- ... вирус находится в популяции, он не намерен никуда уходить, он останется здесь, как и другие вирусы. Мы должны научиться жить с этим вирусом, - заявила Мелита Вуйнович.

Она также отметила, что борьба с коронавирусом это "не стометровый бег, а, скорее, марафон". Кроме того, Вуйнович напомнила, что российское общество увидело весной, как совместные старания способны повлиять на распространение коронавируса.

Мелита Вуйнович также порекомендовала всем россиянам встретить Новый год дома в кругу семьи, сообщил сайт KP.ru.