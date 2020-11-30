Путин призвал чиновников заботиться о доходах населения

Владимир Путин обратился к чиновникам по проблеме доходов населения Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым потребовал от чиновников обратить внимание на проблемы с динамикой доходов населения по всей стране.

- Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания, - передаёт пресс-служба Кремля слова президента.

Путин также отметил, что повысить доходы населения можно благодаря многовекторной работе, включающей создание новых рабочих мест и реализацию новых инвестиционных проектов.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Путин похвалил руководство Бурятии за позитивную динамику в демографии.

На сайте также писали, что, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале текущего года упали на 4,8 процента в годовом выражении.