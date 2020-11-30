Евросоюз намерен утвердить аналог «акта Магнитского» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкционный режим, аналогичный американскому «акту Магнитского», в скором времени будет утверждён Евросоюзом. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил журналистам представитель Еврокомиссии.

- На данный момент это обсуждается в Совете Евросоюза. Делается все возможное, чтобы он был утвержден в ближайшее время, - отметил он.

Напомним, что в сентябре этого года о разработке в Европе аналога «акта Магнитского» заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Американский акт был принят Конгрессом США и подписан являвшимся на тот момент президентом страны Бараком Обамой в 2012 году. Документ предусматривает введение односторонних санкций в отношении российских должностных лиц, которые, с точки зрения американской стороны, виновны в нарушении прав человека.

В 2016 году действие «акта Магнитского» распространили и на другие государства. Подобные законы чуть позже также приняли власти Канады, Латвии, Литвы и Эстонии.