Состояние здоровья Александра Поветкина: спортсмен полностью вылечился от коронавируса

Александра Поветкина полностью вылечился от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О состоянии здоровья Александра Поветкина рассказал глава промоутерской компании, представляющей интересы российского боксера, Андрей Рябинский. Он отметил, что самочувствие спортсмена хорошее, боец приступает к легким тренировкам, а главное - полностью вылечился от коронавируса.

"Он потихонечку включается в тренировочный процесс, но не на полной мощности. Плюс мы решили воспользоваться этой паузой и провести всестороннее медицинское обследование, не связанное с коронавирусом", - сказал Рябинский.

Ранее, в ноябре, Александр Поветкин проходил лечение от коронавируса. Из-за болезни спортсмена был перенесен его второй бой с британцем Диллианом Уайтом, запланированный на 21 ноября в Великобритании. Позднее промоутер Эдди Хирн сообщил, что реванш Поветкина и Уайта может пройти 30 января.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в мире были перенесены или полностью отменены многие спортивные и культурные мероприятия. Так, были перенесены сроки проведения Гран-при «Формулы 1».