Во сколько россиянам обойдется новогодний декор в 2020 году, выяснили эксперты Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во сколько в среднем обойдется россиянам украшение дома и елки к Новому году в текущем году оценили эксперты компании «Авито» в исследование, которое есть в распоряжении kp.ru

Как отмечают эксперты, живая ель в этом году стоит в среднем 300 рублей, а искусственную можно купить в среднем за 1 500 рублей. При этом натуральные ели в этом году подешевле на 14 процентов, в то время как искусственные наоборот подорожали на 16 процентов, а объявлений об их продаже стало на 88 процентов больше, чем в прошлом году.

Гирлянду в этом году можно приобрести на 6 процентов дешевле, чем в прошлом. В среднем она обойдется в 650 рублей. Мишура, наоборот, подорожала. Она стала дороже на 2 процента и стоит в среднем 500 рублей. Елочные игрушки также прибавили в цене. Их можно купить в среднем за 400 рублей, а вот звезду на вершину елки можно приобрести по цене прошлого года. Ее стоимость в среднем составляет 500 рублей.

Необычные для россиян новогодние украшения для дома - новогодние венки, становятся все более популярными. В этом году количество объявлений об их продаже на Авито увеличилось на 48%. Цена на праздничный венок не изменилась с прошлого года - его можно приобрести в среднем за 1 000 рублей.

«Итого, тем россиянам, которые в этом году захотят купить полный набор украшений, живую ель и новогодний венок, праздничная обстановка обойдется в среднем в 3 350 рублей, а те, кто при покупке украшений решится на приобретение искусственной елки, придется потратить около 4 550 рублей», - отмечают эксперты

Напомним, ранее россияне ответили, сколько потратят на новогодние подарки в этом году