Правительство выделило почти 14 млрд для медицинских, научных и образовательных учреждений Фото: REUTERS

Правительство России направило почти 14 млрд рублей на поддержку образовательных, научных и медицинских учреждений на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Как говорится в сообщении на сайте кабмина, соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

«На поддержку федеральных бюджетных и автономных учреждений культуры, а также образовательных, научных и медицинских учреждений будет направлено почти 14 млрд рублей», - говорится в сообщении правительства

В кабмине отметили, что распространение коронавирусной инфекции повлияло на условия работы данных организаций. Выделяемые средства из резервного фонда правительства должны компенсировать снижение доходов учреждений, а также пойти на выплату зарплат сотрудникам учреждений, покрытие расходов на содержание имущества и коммунальные услуги.

Получателями субсидий стали Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, РАНХиГС, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), Курчатовский институт, Эрмитаж и Большой театр.

Напомним, накануне Мишустин сообщил, что до конца текущего года медицинскому персоналу, работающему с больными коронавирусной инфекцией, власти выделят дополнительно еще 10 млрд рублей.