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Коронавирус Covid-19

Мишустин: власти выделят около 10 миллиардов рублей на выплаты медикам

Глава кабмина подчеркнул, что для больниц в регионах закупят и дополнительный транспорт
Анастасия РЫШКОВА
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Мишустин завил, что около 10 млрд рублей выделят власти на выплаты медикам.

Мишустин завил, что около 10 млрд рублей выделят власти на выплаты медикам.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что до конца года медицинскому персоналу, работающему с больными коронавирусной инфекцией, власти выделят дополнительно 10 млрд рублей.

"Врачи, фельдшеры, медсестры продолжают трудиться в тяжелых условиях, и нагрузка на них по-прежнему высока", - подчеркнул он напомнив, что на прошлой неделе президент поручил продолжить поддержку медицинских специалистов.

При этом глава кабмина подчеркнул, что для медицинских организаций в регионах закупят и дополнительный транспорт. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр заявлял, что за все время пандемии власти выделили для медицинских персонала, работающего с коронавирусными больными более 300 млрд рублей.

Так, в начале ноября Мишустин подписал заявление о распределении 26 млрд для врачей работающих с пациентами COVID-19.

Ранее Татьяна Голикова говорила, что массовая вакцинация в России начнется в начале 2021 года.

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