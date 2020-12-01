Корпус МПГУ эвакуируют из-за задымления

В Москве эвакуировали педагогический университет (МПГУ) на проспекте Вернадского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Студентов и сотрудников Московского педагогического государственного университета эвакуируют из-за задымления, сообщили в главном управлении МЧС.

Сообщение о задымлении по адресу проспект Вернадского дом 88 поступило в 12:45 по московскому времени.

Сообщается также, что ради безопасности людей выводят на улицу из-за незначительного задымления на первом этаже административного здания.

Источник KP.ru в экстренных службах сообщил, что из здания педагогического университета в Москве уже эвакуированы 150 человек.

В настоящий момент пожарные ищут источник дыма. Задымление началось в библиотеке в подвале.