Председатель белгородской ОНК рассказала, какие условия предоставили Ефремову в колонии Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Белгородской области Наталья Сокольская рассказала, какие условия содержания в колонии приготовили для Михаила Ефремова. Актер был осужден за «пьяное ДТП», которое совершил летом 2020 года.

Натальи Сокольской подтвердила, что во время содержания в СИЗО осужденный ни на что не жаловался. Теперь он будет отбывать наказание в колонии №4.

- В колонии есть все, что, согласно законодательству, должно быть. Все, что положено — все там обеспечено для осужденных… И питание, и медицинское обслуживание, нормальные условия проживания, — сказала общественница Пятому каналу.

За смерть Сергея Захарова суд приговорил актера к 8 годам тюрьмы, после этот срок был несколько снижен. Уже оказавшись в колонии, Михаил Ефремов решился написать письмо жене погибшего курьера. Он отметил, что "сотню раз пытался" написать письмо, но боялся. Теперь же просит за все прощения и очень сожалеет о случившемся.