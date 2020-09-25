Две жены Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым: кто из них настоящая

Сергей Захаров с Ириной

Казалось, в истории со смертельным ДТП, которое устроил народный артист России Михаил Ефремов, жирную точку поставил суд, отправивший актера на восемь лет в колонию общего режима. Но нет! В бой идут жены погибшего в аварии 54-летнего Сергея Захарова. Давайте разбираться.

ЛЮБВИ НЕТ

Житель Рязани Сергей Захаров был официально женат дважды. От первого брака остался старший сын Виталий, которому сейчас 29. Мать Виталия ушла от Сергея к любовнику и сына бросила. Сергей сам тянул мальчишку, пока в 1993 году не женился во второй раз.

Маргарита Захарова, последняя из официальных жен, сразу же забеременела и заявила, что старшего сына лучше отдать на воспитание бабушке, матери Сергея. В июле 1994-го родится их совместный сын - Валерий Захаров. Сейчас ему 26 лет. Вторая официальная жена и двое сыновей — потерпевшие по уголовному делу. И все трое готовят гражданские иски против Ефремова на компенсацию морального вреда. Словно сговорились, они планируют требовать по пять миллионов рублей. Но была в жизни Захарова и еще одна женщина. Это москвичка Ирина Стерхова, которая уверят, что с Захаровым они прожили 22 года. В суде женщина пыталась доказать, что это она — настоящая супруга. Но не вышло. Потерпевшей ее не признали.

А уже после приговора всплыла правда. Законная жена Маргарита Захарова — самозванка. Об этом говорит заявление о разводе, которое женщина подала в Мировой суд Рязани за две недели до аварии. Казалось бы, ну с кем бывает: милые бранятся. Но это точно не тот случай. Маргарита Захарова собственноручно написала:

«24 апреля 1993-го года между мной и ответчиком Захаровым зарегистрирован брак. С декабря 1994 года мы не проживаем совместно. В связи с тем, что в наших отношениях отсутствует чувство любви и взаимопонимания, совместная жизнь с ответчиком не сложилась».

Это заявление женщина подала 25 мая 2020 года, сообщили «КП» в Мировом суде Рязани.

То есть с Захаровым они чужие люди уже 26 лет! Но как такое возможно, учитывая что в суде женщина под присягой пела совсем другую песню, мол любила мужа, жили душа в душу.

- Она утаила правду и незаконно была признана потерпевшей. Мы уже подготовили запрос, в которым требуем привлечь ее. Статья 307 УК РФ «Заведомо ложные показания» предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет, - заявил Виталий Бородин, адвокат, и руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией.

Сама Маргарита историю с разводом обсуждать не хочет.

- Я законная жена и точка. А она кто? Любовница! - заявила «КП» Маргарита Захарова.

Сергей Захаров и Ирина Стерхова

«ОН ОБЕЩАЛ, ЧТО ОСТАВИТ ЖЕНУ, НО НЕ УСПЕЛ»

К таким оскорблениям Ирина Стерхова уже привыкла. Впервые с официальной женой своего Сережи она встретилась на похоронах. И с тех пор женщины не общались. Ирина почти сразу наняла адвоката и вместе они стали добиваться признания ее потерпевшей по делу. В качестве доказательств женщина показывала фото, на которых они с Сергеем в разные годы путешествуют по миру, отмечают дни рождения друзей. Но все это перечеркнула справка от участкового, которую к делу попросил приобщить адвокат Ефремова, Эльман Пашаев.

«Стерхова Ирина Михайловна сдавала комнату в своей квартире гражданину Захарову Сергею Владимировичу, который периодически в ней проживал» - говорится в справке от 20 августа этого года.

Судья документу поверила. И все требования Ирины отклонили. Участковый сослался на показания соседки Ирины, Натальи Сошилиной, мол, это она рассказала, что Сергей не муж, а квартиросъемщик. Мы нашли Наталью и оказалось, что у нее много вопросов к участковому.

- Он приходил, расспрашивал. Я сама своей рукой написала, что хорошо знаю семью Ирины и Сергея, что они любят друг друга, что ведут совместный быт. Я хотела сфотографировать эту бумагу, но он вырвал листок и ушел. Про аренду квартиры — это полный бред, который сочинил этот полицейский, - заявила «КП» Ирина Сошилина.

А вот и сам запрос

Скептики уже, наверное, построили версию, что две соседки сговорились. Но почему тогда участкового после этой справки уволили? Официально историю в МВД не комментируют. Из собственных источников «КП» стало известно, что лейтенант Войлоков несколько недель назад попал под проверку отдела собственной безопасности. Коллеги выяснили, что участковый предоставлял лживые сведения, после чего его по-тихому поперли из органов.

- Эта ложь была выгодна только адвокату Ефремова. Чем меньше потерпевших в деле, тем лучше, - предположила Ирина Стерхова.

Но знала ли Ирина про заявлении о разводе, которое подала ее соперница?

- Я скажу честно, что не знала. Хотя сам факт меня ничуть не удивляет. Они не жили вместе, почти не общались. Сережа за несколько дней до смерти сказал, что 23-ью годовщину наших отношений он встретит свободным человеком. Но не успел сам подать на развод. Я никогда не просила его об этом, хотя мне непросто было жить с женатым человеком все эти годы. Но тут надо знать его характер. Он, когда только начались наши отношения, спросил разрешения на развод у своей матери. Она была категорически простив и для него это было табу. Так он любил ее и уважал.

- Ирина, после того как всплыла правда о том, что они не жили вместе 24 года, вы будете подавать апелляцию на приговор Ефремову?

- Да. Апелляция уже подана. В ней я прошу признать меня потерпевшей. И я это действительно заслужила. Все это время он был моим мужем, мы жили вместе, а в Рязань он лишь ездил на выходные к сыновьям и маме. Я действительно не только любимого мужчину, но и кормильца потеряла. Я ведь вместе с ним ездила по всем командировкам. И сейчас я живу только на пенсию, спасибо еще, что в Москве это достойные деньги.

Ответа на апелляцию Ирины пока нет. При этом подать гражданский иск о компенсации она сможет только после признания ее потерпевшей по уголовному делу.

На свадьбе сына Валерия Сергей с официальной женой

- Что тут сказать, действительно открылись новые обстоятельства по уголовному делу. Заявление о разводе — это весомый аргумент для пересмотра списка потерпевших. Первоначально рассматривалась законная жена, которая, как оказалось, более 20 лет не имеет совестного быта с Захаровым. А кто же был с ним рядом все эти годы? Скорее всего, Ирину признают его гражданской женой: борщ вместе варили, белье на одном балконе сушили, - прокомментировал известный московский адвокат Леонид Ольшанский. - При этом удовлетворение апелляции не равно пересмотру приговора самому Ефремову. Его могут оставить без изменений.

Напомним, как развивались события. 8 июля на Смоленской площади джип Михаила Ефремова протаранил отечественную легковушку службы доставки деликатесов. Через три часа после аварии водитель, 54-летний житель Рязани, Сергей Захаров скончался. В это время Михаил Ефремов дал признательные показания в полиции и прошел тест на алкоголь и наркотики. В его крови обнаружили кокаин, сильнодействующее снотворное, а также лошадиную дозу алкоголя, равную бутылке водки. 9 июля Ефремов был задержан и ему предъявили обвинение по статье 264 УК РФ «нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В этот же день актера поместили под домашний арест. 22 июля материалы дела направили в суд, а Ефремов отказался от признания вины. 8 сентября суд приговорил его к восьми годам в колонии общего режима.