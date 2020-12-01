Путин спрогнозировал спрос на нефть в ближайшие пять лет

Путин дал прогноз по спросу на нефть в ближайшие пять лет Фото: Shutterstock

Владимир Путин спрогнозировал, как будет меняться спрос на нефть в ближайшие пять лет.

- Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса (на продукцию нефтехимии - ред.) где-то под 4 процента. А в ближайшие пять лет спрос на нефть - в один процент. А потом будет вообще снижение. На 0,1, - заявил Путин на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

Он отметил, что при таких условиях очень перспективно развивать нефтехимию.

Ранее прогноз по ценам на нефть дал глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, колебания цен в ближайшем будущем будут зависеть от действий крупных игроков на рынке, а также от спроса на энергетические ресурсы.

Сечин отметил, что китайский рынок уже показывает восстановление спроса и рост экономики. Для России это довольно большой рынок. РФ ежегодно поставляет 60 миллионов тонн нефти китайским потребителям.