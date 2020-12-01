В России планируют ужесточить ответственность за лесные пожары

Барнаул. Сотрудники Государственной лесной охраны во время тушения природного пожара. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уголовную ответственность за лесные пожары в России ужесточат. Россиянам, которых признают виновными по статье 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений», будет грозить до четырех лет лишения свободы вместо трех. Соответствующий законопроект разработало МЧС РФ.

Дополнен и список причин, по которым можно попасть под суд. К известной ранее причине «уничтожение леса из-за неосторожного обращения с огнем» добавится «за нарушения требований правил пожарной безопасности в лесах». Штраф, в случае принятия поправок в закон, будет достигать от 300 до 500 тысяч рублей. Сейчас максимум равен 400 тысячам.

Одновременно законопроект предлагает отменить часть вторую этой статьи как утратившую силу.

Уголовное дело будут заводить в случае, если лесу причинен ущерб более пяти тысяч рублей, сказано в документе.

Административкой отделаются только граждане, виновные в лесном пожаре, в котором не пострадал человек и ущерб составляет менее пяти тысяч рублей.

В апреле с инициативой об ужесточении закона о противопожарной безопасности в лесах выступил глава МЧС.