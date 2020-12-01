Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд: Минувшая осень в Москве стала самой теплой за 140 лет наблюдений

Минувшая осень в Москве стала самой теплой за всю историю наблюдений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, прошедшая осень в Москве стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений.

"В Гидрометцентре посчитали, что в Москве эта осень стала самой теплой в истории, то есть за весь период метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" во вторник, 1 декабря.

Средняя температура в осенние месяцы в Москве составила +8,4 градуса. Самым теплым был октябрь, сентябрь – на четвертом месте, а ноябрь – на пятом.

"Но если посмотреть в целом, то окажется, что календарная осень с 1 сентября по 30 ноября была рекордно теплой в Москве более чем за 140 лет", - подчеркнул Вильфанд.

Самая теплая осень в Москве, по словам синоптика, была в 1974 году.

Синоптик отметил, что первый месяц зимы в этом году будет малоснежным, но холодным. Так, со 2 декабря ночью и днем температура воздуха будет отрицательной, от -1 до -6 ночью, и от -1 до -3 днем, такой температурный фон соответствует многолетним значениям.