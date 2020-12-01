Ратующий за семейные ценности евродепутат подал в отставку после секс-вечеринки

Венгерский депутат Европарламента Йожеф Сайер. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Депутата Европарламента от Венгрии Йожефа Сайера заметили на секс-вечеринке в Брюсселе, запрещенной из-за разгара пандемии коронавируса. Он не стал отрицать, что нарушил карантинные меры и извинился перед коллегами, после чего принял решения уйти в отставку.

«Я прошу прощения за то, что нарушил правила, это было безответственно с моей стороны. Я готов понести наказание за это», - сказал 59-летний Сайер.

По данным телеканала Euronews, полицейские провели рейд 27 ноября и прекратили вечеринку, на которой собрались 25 человек, преимущественно - мужчины. Депутат, как только заметил людей в форме, попытался скрыться, но его задержали и допросили.

Он признал, что нарушил антиковидный режим, но отрицает употребление или хранение у себя наркотиков.

29 ноября Сайер подал спикеру Давиду Сассоли заявление об отказе от депутатского мандата.

Пока в Брюсселе устраивают подпольные секс-развлечения, в Германии полиция готовится к акции протеста против коронавирусных ограничений. Особые меры безопасности около бундестага введены из-за угрозы массовых демонстраций.