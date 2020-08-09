Шеф Пентагона: За счет перегруппировки войск в Европе США приближают их к границам России

Министр обороны США Марк Эспер Фото: REUTERS

Министр обороны США Марк Эспер объяснил, зачем американцы проводят перегруппировку своих войск в Европе: чтобы увеличить военное присутствие возле границ нашей страны. По словам шефа Пентагона, речь идет об «усилении сдерживания России» и укреплении позиций НАТО.

«В конечном счете мы перебрасываем много войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать их», - уточнил Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News.

Причем, как утверждает глава американского ведомства, большинство союзников Вашингтона по Североатлантическому альянсу назвали такое решение Соединенных Штатов «хорошим шагом».

Кроме того, Эспер заявил, что все страны – участницы НАТО должны как можно скорее увеличить свои расходы на оборону до двух процентов ВВП, о чем он неоднократно «говорил публично и в конфиденциальном порядке».

«Такие страны, как Германия, должны платить больше. Речь идет о коллективной безопасности и коллективной ответственности за то, чтобы противостоять России», - подчеркнул глава Пентагона.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не понимает, почему Америка «должна защищать Германию от России», в очередной раз упрекнув Берлин в том, что ФРГ мало тратят на «коллективную оборону» НАТО.

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