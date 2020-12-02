Власти Сингапура первыми в мире разрешили продавать искусственное мясо

Производители искусственного мяса утверждают, что оно полезнее и «значительно чище с точки зрения содержания микробов» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Сингапура первыми в мире разрешили продавать мясо из пробирки – культивированную курятину производства американской компании Eat Just.

В заявлении сингапурского Агентства по продовольствию говорится, что такое решение было принято после оценки поступившего от американцев предложения и безопасности произведенного в лабораторных условиях куриного мяса.

Руководитель ведомства Тан Ли Ким уточнила, что в Агентстве «продолжат оценивать безопасность, проведут дальнейшие консультации с экспертами, а также будут отслеживать новые продукты, когда они непосредственно поступят на рынок».

Между тем, представители компании Eat Just уверяют, что мясо из пробирки не только безвредно, но и гораздо «чище с точки зрения содержания микробов». Кроме того, по их словам, в искусственном мясе содержится больше белка, «различных аминокислот, полезных жиров и минералов».

Первым продуктом из культивированной курятины, который поступит на прилавки магазинов в Сингапуре, станут наггетсы, передает ТАСС.

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