Мосгорсуд не установил фактов давления на Ефремова со стороны его бывших адвокатов

В ходе судебного разбирательства у артиста неоднократно интересовались, согласована ли с ним позиция его защитников Фото: Иван МАКЕЕВ

Мосгорсуд ответил на жалобы актёра Михаила Ефремова и его новых адвокатов, что факты оказания давления на артиста со стороны его бывших адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской не установлены, сказано в апелляционном определении.

Судебная коллегия заявила, что не может согласиться с доводами о давлении Пашаева на Ефремова и о том, что адвокаты вводили его в заблуждение, поскольку, пока шёл суд, участники процесса несколько раз спрашивали у Ефремова, согласована ли позиция адвокатов с ним и отражает ли она взгляды Ефремова на обстоятельства дела, на признание собственной вины. Ефремов каждый раз соглашался.

Кроме того, как сообщает ТАСС, судебная коллегия обратила внимание на то, как Ефремов отказался от услуг Пашаева и Шаргородской 21 августа, после чего ему предоставили время, чтобы нанять новую защиту, но актёр снова заключил соглашение с Пашаевым и Шаргородской, "что свидетельствует о его доверии к данным защитникам".

Напомним, вчера, 1 декабря, Михаила Ефремова перевели в исправительную колонию номер четыре в Белгородской области после 20-дневного обязательного карантина в следственном изоляторе.

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